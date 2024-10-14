Recep ayıyla başlayacak olan 2025 üç aylar tarihi belli oldu

14 Ekim 2024 10:06 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:08

Üç ayların başlayacağı tarih Müslüman alemi tarafından merak edilmeye başlandı. İlk önce Recep sonra Şaban aylarıyla buluşturacak olan üç aylar, vatandaşları adım adım Ramazan ayına yaklaştıracak.

Diyanet İşleri Başkanlığı​ internet sitesinde yayınlanan 2025 dini günler takvimine göre; Müslümanlar için önemli bir dönem olan üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

ÜÇ AYLAR​ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müslümanlar için mühim bir yere sahip olan üç aylar, Recep​ ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

Regaib Kandili​ ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALI?

Yeni yılın ilk günüyle beraber üç aylar başlayacak. İslam’da maneviyatın yoğunlaştığı bu önemli zamanda namaz kılınmalı, oruç tutulmalı, Kur’an-ı Kerim okunmalı, bolca dua ve tövbe edilmelidir.

2025 RAMAZAN​ AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre önümüzdeki yıl Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 tarihinde başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.