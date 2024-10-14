Recep ayıyla başlayacak olan 2025 üç aylar tarihi belli oldu
Üç ayların başlayacağı tarih Müslüman alemi tarafından merak edilmeye başlandı. İlk önce Recep sonra Şaban aylarıyla buluşturacak olan üç aylar, vatandaşları adım adım Ramazan ayına yaklaştıracak.
Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan 2025 dini günler takvimine göre; Müslümanlar için önemli bir dönem olan üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Müslümanlar için mühim bir yere sahip olan üç aylar, Recep ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.
Regaib Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALI?
Yeni yılın ilk günüyle beraber üç aylar başlayacak. İslam’da maneviyatın yoğunlaştığı bu önemli zamanda namaz kılınmalı, oruç tutulmalı, Kur’an-ı Kerim okunmalı, bolca dua ve tövbe edilmelidir.
2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre önümüzdeki yıl Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 tarihinde başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.