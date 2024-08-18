Recep Bülbülses, Yeşilcam'da 60'dan fazla filmde rol aldı

18 Ağustos 2024 13:49 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 14:07

Yeşilcam'da yapılan sayısız filmde rol alan recep Bülbülses'in günümüzdeki hali yıllar sonra ortaya çıktı.

Sağlık problemi yaşadığını belirten Recep Bülbülses'in maddi sıkıntılar yaşadığı gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından Recep Bülbülses kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları merak ediliyor.

RECEP BÜLBÜLSES KİMDİR?

Mardin'de dünyaya gelen Recep Bülbülses, 1983 yılında rol aldığı Kardeşim Benim filmiyle oyunculuk yapmaya başladı.

60'dan fazla filmde kariyeri boyunca rol alan ünlü Yeşilcam oyuncusu, sinemadaki düşüşün ardından şarkı söylemeye başladı.

İbrahim Tatlıses'in programına konuk olarak şarkı söyledi.

Ancak daha sonra popülerliğini kaybetti ve günümüzde sokaklarda şarkı söyleyerek geçimini sağlıyor.

RECEP BÜLBÜLSES OYNADIĞI FİLMLER?

Recep Bülbülses'in oynadığı filmler arasında Kardeşim Benim, Acıların Çocuğu, Yapayalnız gibi yapımlar yer alıyor.