Recep İvedik 4 konusu ve oyuncuları gündem oldu

Şahan Gökbakar’ın en sevilen ve ses getiren tiplemelerinden Recep İvedik’in 4. filmi televizyon ekranlarına gelmesinin ardından gündem oldu.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ KONUSU

Recep, yaşadığı mahalledeki çocuklardan oluşan bir futbol takımına antrenörlük yapmaktadır ancak kullandıkları boş arsa müteahhitlerin eline düşmüştür.

Recep, arsayı kendi imkânlarıyla satın almaya karar verir ve asıl macera başlar.

Büyük ödül için katıldığı oyunda kendini Maldivler’de bulan kahramanımız kendini göstermenin yolunu bulacaktır.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar

Ali İhsan Varol

İrfan Kangı

Cem Korkmaz

Barış Bulut

Ece İncebay

Ekrem Aral Tuna

Aziz Karakaya