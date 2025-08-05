Recep İvedik 4 konusu ve oyuncuları gündem oldu

İstanbul
Şahan Gökbakar’ın en sevilen ve ses getiren tiplemelerinden Recep İvedik’in 4. filmi televizyon ekranlarına gelmesinin ardından gündem oldu.
Recep, yaşadığı mahalledeki çocuklardan oluşan bir futbol takımına antrenörlük yapmaktadır ancak kullandıkları boş arsa müteahhitlerin eline düşmüştür.
Recep, arsayı kendi imkânlarıyla satın almaya karar verir ve asıl macera başlar.
Büyük ödül için katıldığı oyunda kendini Maldivler’de bulan kahramanımız kendini göstermenin yolunu bulacaktır.
Şahan Gökbakar
Ali İhsan Varol
İrfan Kangı
Cem Korkmaz
Barış Bulut
Ece İncebay
Ekrem Aral Tuna
Aziz Karakaya