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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 23:36

Recep İvedik 8 hangi platformda, sinemaya gelecek mi?

Recep İvedik 8 nerede yayınlanacak belli oldu. Şahan Gökbakar'ın sevilen karakteri Recep İvedik, serinin yeni filmiyle yeniden izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Recep İvedik 8 Bölüm 1 Veresiye” adıyla duyurulan yapımdan ilk tanıtım fragmanı yayımlandı. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu filmde Recep, bu kez dostu Nurullah'ın borçlar nedeniyle zor günler geçiren kahvehanesini kurtarmak için harekete geçiyor. Çözüm arayışı sırasında Hulusi'nin yerine işe giren Recep'in yeni mesleği ise güvenlik görevliliği oluyor. İki ayrı bölümden oluşacağı açıklanan yeni filmle ilgili tanıtımın paylaşılması, serinin takipçileri açısından yapımın hikayesine ilişkin ayrıntıları da gündeme taşıdı.

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Editor
 TGRT Haber
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Recep İvedik 8 hangi platformda, sinemaya gelecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 23:36

serisinin yeni filmi için beklenen tanıtım geldi. 'ın başrolünde yer aldığı “Recep İvedik 8 Bölüm 1 Veresiye” filminin ilk tanıtım fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Serinin yeni halkasında Recep İvedik'in, yakın dostu Nurullah'ın yaşadığı maddi sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla giriştiği maceralar anlatılıyor. Nurullah'ın kahvehanesini kurtarmak için harekete geçen Recep, bu süreçte Hulusi'nin yerine çalışmaya başlıyor. Güvenlik görevlisi olarak yeni bir işe adım atan karakterin kendine özgü yöntemleri, filmin hikayesinin merkezinde yer alıyor. Yapımın iki ayrı bölümden oluşacağının daha önce açıklanmasıyla birlikte ilk kısım olan “Veresiye” hakkındaki ayrıntılar da belli olmaya başladı.

Recep İvedik 8 hangi platformda, sinemaya gelecek mi?

RECEP İVEDİK 8 SİNEMAYA GELECEK Mİ?

Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik serisinin yeni filmi “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye” hakkında paylaşılan bilgiler arasında sinema salonlarında gösterim yapılacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Yapımın ilk kısmı için tanıtım fragmanının yayımlanmasıyla birlikte filmin hikâyesi ve karakterlerin yeni macerası hakkında ayrıntılar paylaşılırken, sinema gösterimine ilişkin herhangi bir tarih ya da program bilgisi duyurulmadı. Bu nedenle filmin sinemalarda izleyiciyle buluşup buluşmayacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Recep İvedik 8 hangi platformda, sinemaya gelecek mi?

Daha önce yapılan açıklamalarda Recep İvedik 8'in iki ayrı kısımdan oluşacağı belirtilmişti. İlk bölümün “Veresiye” adını taşıdığı ve hikayede Recep'in dostu Nurullah'ın kahvehanesini kurtarmak için harekete geçtiği biliniyor. Ancak sinema gösterimiyle ilgili yeni bir duyuru yapılmadığı için filmin vizyon takvimi hakkında kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Yapımın gösterim biçimi ve olası vizyon planına ilişkin ayrıntılar, konuyla ilgili yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanabilecek.

Recep İvedik 8 hangi platformda, sinemaya gelecek mi?

RECEP İVEDİK 8 HANGİ PLATFORMDA?

Recep İvedik serisinin yeni filmi “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye”, Disney+ için hazırlanan yapımlar arasında yer alıyor. Platform, filmin ilk tanıtım fragmanını izleyicilerle paylaştı. Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik karakterini yeniden canlandırdığı yapımın yönetmenliğini Togan Gökbakar üstleniyor. Film, serinin önceki halkalarında olduğu gibi Recep İvedik karakterinin merkezde bulunduğu bir hikayeyi konu alıyor. Yeni macerada karakterin güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlaması ve bu sırada yaşadığı olaylar anlatılıyor.

Recep İvedik 8 hangi platformda, sinemaya gelecek mi?

Disney+ için hazırlanan filmin ilk kısmı “Veresiye” adını taşıyor. Hikayenin başlangıcında, borç batağına saplanan Nurullah'ın kahvehanesini kurtarmak isteyen Recep'in çözüm arayışı bulunuyor. Recep, bu amaçla Hulusi'nin yerine işe giriyor ve güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlıyor. Kendine özgü yöntemleriyle yeni işinde çeşitli olayların içine giren karakterin maceraları, filmin ana hikâyesini oluşturuyor. Yapımın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Dolayısıyla izleyiciler, filmin ne zaman erişime açılacağına ilişkin resmi duyuruyu bekliyor.

ETİKETLER
#Disney Plus
#şahan gökbakar
#Recep ivedik 8
#Recep İvedik
#Veresiye
#Aktüel
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