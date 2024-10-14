Reddit'te 14 Ekim Pazartesi günü erişim sorunları yaşanıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

14 Ekim 2024 09:26 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:42

Dünyanın en popüler platformlarından biri olan Reddit'e 14 Ekim 2024 tarihinde kullanıcılar erişim problemleri yaşıyor. Kullanıcılar tarafından Reddit çöktü mü, neden açılmıyor gibi soruların cevapları araştırılıyor.

Milyonlarca kullanıcı​ tarafından kullanılan sosyal medya platformu Reddit​'te bugün sabah saatlerinden itibaren erişim​ problemleri yaşanmaya başladı. Kullanıcılar platforma giriş yapamadıklarını ve akışın yenilenmediği belirtti. Yaşanan problemler Reddit çöktü mü, neden açılmıyor gibi soruları gündeme getirdi. REDDİT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR 14 EKİM? Reddit platformunda bugün sabah saat 06.45'den itibaren başlayan erişim problemi giderek azalmaya başladı. Kullanıcıların bir kısmı tekrardan platforma erişim sağlayabiliyor. Bağlantı probleminin teknik bir sorundan dolayı kaynaklandığı düşünülüyor. Konuyla ilgili Reddit yetkilileri tarafından ise henüz bir açıklama yapmadı. Platformlarda yaşanan bağlantı sorunlarını raporlayan Downdetector platformunun 24 saatlik Reddit raporu ise şöyle: