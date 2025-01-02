Regaip Kandili hacet namazı nasıl kılınır? 2 ve 12 rekat hacet namazı kılınışı

02 Ocak 2025 21:15 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 21:23

Regaip Kandili'nde kılınan hacet namazının çeşitli kılınış biçimleri ve duaları, İslam alimleri tarafından detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İşte bu özel gecede hacet namazı kılınışı ve okunan dualar...

Hacet namazı, Müslümanların dilek ve istekleri için Allah​'a yönelmelerini sağlayan bir ibadet​ şeklidir. Regaip Kandili'nde bu namazın kılınışı ve okunacak dualar, dini kaynaklarda belirli şekillerde açıklanmıştır.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hacet namazı, farklı rekat sayıları ve surelerle kılınabilir. İlk yöntem, Osman bin Huneyf hazretlerinden rivayet edilen hadisle belirlenmiştir. Buna göre, gözleri görmeyen kişinin gözlerinin açılması için Peygamber Efendimiz, güzelce abdest alıp iki rekât namaz kılmasını tavsiye etmiş ve ardından belirli bir dua ile Allah'tan yardım istenmesini söylemiştir. Namaz kılındıktan sonra gözlerinin açıldığı rivayet edilmiştir. Bu yöntemde, namazın birinci rekâtında Fatiha ve üç Âyet-el kürsi okunur; diğer rekâtlarda ise Fatihadan sonra İhlâs ve Muavvizeteyn (iki kul e’ûzü) okunur.

Diğer bir kılınış biçimi ise, yatsı namazından sonra vitir namazı kılınmadan önce dört rekât namaz kılınmasıdır. Bu namazda, birinci ve üçüncü rekâtlarda Fatiha ve üç Âyet-el-kürsi; ikinci ve dördüncü rekâtlarda ise Fatiha, üç İhlâs ve Muavvizeteyn okunur. Namaz sonrasında kişi, dileklerini Allah'a sunar.

HACET NAMAZI KILINIŞI

Hacet namazı iki, dört veya on iki rekât olarak kılınabilir. İki rekât kılındığında, hadis-i şerifte belirtilen şekilde abdest alınıp, iki rekât namaz kılınır ve belirli dualar edilir. Bu dualar, Allah'ın rahmetini ve mağfiretini talep eden, günahların affedilmesini isteyen ve dünya ile ahiretteki ihtiyaçlar için yardım dilenen ifadelerden oluşur.

Hacet namazı birinci rekâtta Fatiha ve üç Âyet-el kürsi okunur, diğer rekâtlarda Fatihayla birer kere İhlâs ve Muavvizeteyn [iki kul e’ûzü] okunur. Yahut her rekâtta Fatiha, Âyet-el-kürsi ve İhlâs okunur.

HACET NAMAZI DUASI

Hacet namazının ardından okunacak dualar, İslam kaynaklarında net bir şekilde belirlenmiştir. Peygamber Efendimiz'in öğrettiği dua ile, Allah'tan merhamet ve mağfiret istenir: “Lâ ilâhe illâllah-ül-halîm-ül-kerîm. Sübhânallahi Rabb-il-arş-il-azîm. Elhamdü lillâhi Rabbil âlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfiretike vel ganîmete min külli birrin vesselâmete min külli ismin lâ teda’ lî zenben illâ gafertehü velâ hemmen illâ ferrectehü velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhâmerrâhimîn”

Ayrıca, Türkçe olarak da dua edilebilir. "Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi! Bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!" şeklindeki dua, kişinin dileklerini Allah'a sunarken Peygamber Efendimiz'in şefaatine sığınmasını ifade eder.

Hacet namazı kaç rekat kılınır?

Hacet namazı iki, dört veya on iki rekât olarak kılınabilir.

Hacet namazında hangi sureler okunur?

Birinci rekâtta Fatiha ve üç Âyet-el kürsi okunur, diğer rekâtlarda Fatihayla birer kere İhlâs ve Muavvizeteyn [iki kul e’ûzü] okunur. Yahut her rekâtta Fatiha, Âyet-el-kürsi ve İhlâs okunur.

Hacet namazı ne zaman kılınır?

Hacet namazı, özellikle yatsı namazından sonra vitir kılınmadan önce ya da herhangi bir vakitte kılınabilir.

Hacet namazı duası nasıl yapılır?

Hacet namazı sonrasında, Allah'tan merhamet ve mağfiret isteyen belirli dualar okunur; bunlar hem Arapça hem de Türkçe olarak yapılabilir.

Hacet namazı kılmanın amacı nedir?

Hacet namazı, Müslümanların dünya ve ahiret ile ilgili istek ve dilekleri için Allah'a yönelmelerini sağlayan bir ibadet türüdür.