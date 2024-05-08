Rekabet Kurulu Meta'ya 1,2 milyar TL ceza kesti

08 May 2024 20:42 - Güncelleme : 08 May 2024 20:47

Meta Platforms Inc, Rekabet Kurulu tarafından 1,2 milyar Türk Lirası para cezasına çarptırıldı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlarının sahibi Meta, kullanıcı verilerini paylaşması ile başı dertte.

Aralık ayında Threads ve Instagram'ın entegrasyonu yoluyla rekabet hukuku ihlalleriyle ilgili endişelerin ortaya çıkması, soruşturmanın fitilini ateşledi.

Threads'e yönelik soruşturma sonucunda Meta'ya ek 336 milyon liralık bir ceza verildi.

Meta, daha önce de Türkiye'den aldığı cezalarla gündeme gelmişti.

Geçmişte istenen belgeleri sağlamadığı için günlük 160.000 dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Meta, cezalara ilişkin bir açıklama yapmazken, dünya çapındaki düzenleyici kurumların Meta'nın faaliyetlerini yakından takip etmeye devam ettiği belirtiliyor.