Resident Evil 9 fiyatı ve detayları belli oldu, 2025 başında çıkması bekleniyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 23:02 - Güncelleme : 31 May 2024 21:18
Resident Evil 9: Revenant Shadows" adıyla geliyor! Korku severlerin heyecanla beklediği yeni oyun, serinin klasik unsurlarını koruyarak yeni bir hikaye ve korkutucu dünyayla geri dönüyor. Resident Evil 9 nasıl olacak? İşte detaylar...
Capcom'un merakla beklenen oyunu Resident Evil 9'un adı belli oldu: "Revenant Shadows".
Yeni oyun serinin klasik öğelerini koruyarak, korkutucu bir dünyada yeni tehditler olacağı açıklandı.
Henüz detaylı bilgi verilmemiş olsa da, oyunun açık dünya olması bekleniyor.
Capcom henüz resmi bir açıklama yapmasa da, PS5 versiyonu için listelemeler yapılmış durumda.
Oyunun 69 dolar ile ön siparişe açılması bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber