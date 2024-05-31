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Resident Evil 9 fiyatı ve detayları belli oldu, 2025 başında çıkması bekleniyor

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 23:02 - Güncelleme : 31 May 2024 21:18
Resident Evil 9 fiyatı ve detayları belli oldu, 2025 başında çıkması bekleniyor

Resident Evil 9: Revenant Shadows" adıyla geliyor! Korku severlerin heyecanla beklediği yeni oyun, serinin klasik unsurlarını koruyarak yeni bir hikaye ve korkutucu dünyayla geri dönüyor. Resident Evil 9 nasıl olacak? İşte detaylar...

Capcom'un merakla beklenen oyunu Resident Evil 9'un adı belli oldu: "Revenant Shadows".

Yeni oyun serinin klasik öğelerini koruyarak, korkutucu bir dünyada yeni tehditler olacağı açıklandı.

Henüz detaylı bilgi verilmemiş olsa da, oyunun açık dünya olması bekleniyor.

Resident Evil 9 fiyatı ve detayları belli oldu, 2025 başında çıkması bekleniyor - 1. Resim

Capcom henüz resmi bir açıklama yapmasa da, PS5 versiyonu için listelemeler yapılmış durumda.

Oyunun 69 dolar ile ön siparişe açılması bekleniyor.

Kaynak: TGRT Haber
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