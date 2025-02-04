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Resmi Gazete atama kararları 4 Şubat! Yeni atamalar listesi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Şubat 2025 09:26 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:27
Resmi Gazete atama kararları 4 Şubat! Yeni atamalar listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yeni atam kararları belli oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş atanırken Resmi Gazete kararları listesi vatandaşın gündemine yerleşti.

Her gün yayımlanan Resmi Gazete'de yeni atama kararları duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama listesi paylaşıldı.

4 ŞUBAT RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI

4 Şubat Salı sayılı Resmi Gazete kararlarına göre Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş atandı.

Okay Memiş'in yerine ise Ali Hamza Pehlivan geldi.

Resmi Gazete atama kararları 4 Şubat! Yeni atamalar listesi - 1. Resim

Yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan atamalar şöyle:

Mersin Valiliğine Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atanırken, Göç İdaresi Başkanlığına da aynı yer Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı.-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu, görevden alındı.

Moğolistan Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdürü Yardımcısı Başak Genç Yüksel atandı. Özbekistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ufuk Ulutaş atandı.

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Kaynak: TGRT Haber

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