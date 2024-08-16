Resmi Gazete atama kararları: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne Adnan Sözen atandı

16 Ağustos 2024 09:39 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörü Adnan Sözen oldu.

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Resmi Gazete’nin 16 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan ilanla Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Adnan Sözen getirildi.

ADNAN SÖZEN KİMDİR?

1986 yılında Makine Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamlayan Adnan Sözen, 1987 yılında Ankara Gazi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak kariyerine başladı.

1994 yılında doktorasını tamamlayan Sözen, Enerji Teknolojileri üzerine SCL dergilerinde 171 makale yayımladı. Toplamda 350 eseri bulunan Sözen, 2003 yılında Michigan State Üniversitesi'nde 6 ay boyunca yapay zeka tekniklerinin termal sistemlere uygulanması ve veri kullanımı konularında kapsamlı araştırmalar yapmıştır.

REKTÖR ATAMASINI KİM YAPAR?

Türkiye’de üniversite rektör atamalarını Cumhurbaşkanı yapar. Cumhurbaşkanı, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından bir kişiyi rektör olarak atar. Ancak 2018 yılında yapılan değişikliklere göre rektör atamalarında YÖK’ün önerdiği adaylar yerine Cumhurbaşkanı doğrudan atama yapma yetkisine sahip oldu.

HANGİ ÜNİVERSİTELERE REKTÖR ATANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla şu üniversitelere atama yapıldı;

ODTÜ

İTÜ

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Esenyurt Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Fırat Üniversitesi