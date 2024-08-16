Resmi Gazete atamalarına göre 16 Ağustos'ta Necip Şimşek, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne atandı
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Ağustos 2024 09:56 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:03
Dün gece yayımlanan Resmi Gazete atamalarına göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Necip Şimşek oldu. Kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular gündeme gelirken 13 üniversite rektör ataması da araştırıldı.
16 Ağustos Resmi Gazete kararına göre Necip Şimşek, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar gündeme gelirken Necip Şimşek'in hayatı da gündeme geldi.
NECİP ŞİMŞEK KİMDİR, ASLEN NERELİ?
1971 senesinde doğan isim 1994'te Fırat Üniversitesi'nde Matematik alanından mezun oldu. 1996 yılında Harran Üniversitesi'nde Matematik alanında yüksek lisansını tamamlamasının ardından 2004 senesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Matematik alanında doktora yaptı.
Türk Matematik Derneği üyesi olan isim Resmi Gazete kararına göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.
Kaynak: TGRT Haber