Resmi Gazete atamalarına göre Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar oldu

16 Ağustos 2024 09:06 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:13

Resmi Gazete kararına göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı oldu

Resmi Gazete kararına göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı oldu

Dün akşam yayımlanan Resmi Gazete'ye göre birçok üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Görev değişikliklerinin ardından Ankara Üniversitesine atanan Necdet Ünüvar'ın daha önce görev aldığı alanlar da merak konusu oldu.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU 2024?

Resmi Gazete kararına göre Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Rektörü oldu.

NECDET ÜNÜVAR KİMDİR, NERELİ?

6 Haziran 1960 yılında doğan isim ilkokul eğitimini Adana'da tamamlarken ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de tamamladı.

Erzurum Atatürk Üniversitesinde eğitim alan isim Mardin’de mecburi hizmet sonrası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önce İç Hastalıkları ihtisasını, daha sonra Endokrinoloji ve Metabolizma ihtisasını tamamladı gerçekleştirdi.

1996 yılında Doçent ve 2001 yılında Profesör olan Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevi yaptı.

23, 24, 25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili olarak seçilen isim 6 Araştırma Komisyonunda görev yaptı: 3'ünde Başkanlık (Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı, Bilişim ve İnternet, Sağlıkta Şiddet), 1 Komisyonda Başkanvekilliği (Kayıp Çocuklar), 2 Komisyonda Üye olarak görev alırken

2013 yılında Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına seçildi.

7 sene boyunca Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlenen Ünüvar'a "Devlet Dostluk Nişanı" verildi.