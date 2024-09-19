Resmi Gazete atamalarına göre Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Valisi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Eylül 2024 09:04 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:11

16 ilde gerçekleşen valilik atamaları sonrasında Kırşehir'de de görev değişimi oldu. 19 Eylül 2024 gecesi Resmi Gazete'de yeni kararlar ve atamalar duyuruldu. Murat Sefa Demiryürek'in özgeçmişi ise gündeme geldi.

19 Eylül günü yayımlanan Resmi Gazete'de birçok ilde valilik görevi değişti. Kırşehir Valisi, Murat Sefa Demiryürek olurken kimdir, nerelidir merak edilmişti. Kararlara göre 16 ilde koltuk değişti. MURAT SEFA DEMİRYÜREK KİMDİR? 1973 senesinde Adana​'da doğan isim ilk ve ortaokul eğitimini İmamoğlu'nda tamamladı. 1990 senesinde Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde mezun oldu. Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde Mali Analist Yardımcısı olarak görev alan Demiryürek, 1998 senesi sonunda Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 86. Dönem Adana Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine başladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır. KIRŞEHİR VALİSİ KİM OLDU? Resmi Gazete kararlarına göre Kırşehir Valisi, Murat Sefa Demiryürek oldu. Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu. İlgili Haberler Bugün 19 Eylül 2024 Resmi Gazete’de 16 ilin vali ataması kararı var Resmi Gazete kararlarına göre Ali Çalgan, Çorum Valisi oldu