Resmi Gazete’de emekli maaşı zam farkı yayınlandı mı? Fark ödeme tarihleri belli oldu

06 Şubat 2025 21:58 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 21:58

Resmi Gazete’de emekli maaşı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 2025 yılının ilk yarısında uygulanacak emekli zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkartıldı. Bu düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bu artış, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ve en düşük emekli maaşı belirlendi. Bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

RESMİ GAZETE'DE EMEKLİ MAAŞI YAYINLANDI MI?

En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, 14 bin 469 liraya çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yer alan metinde, “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘12.500’ ibaresi ‘14.469’ şeklinde değiştirilmiştir” denildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Bu artış ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 oranında artarak 14 bin 469 TL'ye ulaştı. Memur emeklileri ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 11,54 zam almaya hak kazandı.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Ocak ayı emekli maaş farkları, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Zam farkı ödeme tarihi SGK tarafından belirlenecek ve daha sonra emekli maaş farkları hesaplanarak 3,7 milyon emeklinin hesaplarına hak ettikleri tutarda ödenecek.

Geçtiğimiz yıl maaş farkları Şubat ayının ilk haftasında ödenmişti. Bu yıl da Ocak ayı emekli maaş farklarının Şubat ayının ilk haftasında emeklilerin hesabına yatırılması bekleniyor. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklama yapması bekleniyor.

RESMİ GAZETE EMEKLİ MAAŞ FARKI SON DAKİKA

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı ve en düşük emekli maaşı açıklandı. Bu karar, 6 aylık enflasyona göre belirlendi ve milyonlarca emekliyi doğrudan etkiliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan metin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltildiğini belirtiyor. Bu düzenleme, yaklaşık 3,7 milyon emekliyi etkiliyor ve bu emeklilerden 1,7 milyonu, 12 bin 500 TL'lik en düşük emekli maaşı almaktadır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarıldı.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş farklarının Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

RESMİ GAZETE'DE EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI YAYIMLANDI MI?

Emekli maaşı zam farkı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM FARKI ÖDENECEK?

En düşük emekli maaşı alan emekliler, 1969 lira fark ödemesi alacak.