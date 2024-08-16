Resmi Gazete kararına göre Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi Rektörü olarak atandı
16 Ağustos Resmi Gazete atama ve kararlarına göre 13 üniversitede yeni rektör ataması gerçekleşti. Fırat Üniversitesi Rektörü olarak atanan Fahrettin Göktaş kimdir, kaç yaşında merak edilirken daha önce bulunduğu görevler de araştırılıyor.
Merakla beklenen Resmi Gazete dün akşam geç saatlerde yayımlanırken 13 üniversitede atama oldu. Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş ise görevine devam ediyor.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atamalarına göre Fırat Üniversitesi Rektörlüğü görevine Fahrettin Göktaş devam ediyor.
FAHRETTİN GÖKTAŞ KİMDİR?
1963 senesinde Erzurum'da doğan isim ilk, ortaokul ve lise eğitimini Erzurum'da bitirdi.
Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünden 1986 yılında mezun olurken 1987 yılında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlayan isim İngiltere Bristol Üniversitesinde Nükleer Reaksiyon Kinetiği alanında doktorasını tamamladı.
1996 yılında Doçent ve 2001 yılında da profesörlük unvanını alan Göktaş,