Resmi Gazete kararına göre Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi Rektörü olarak atandı

16 Ağustos 2024 10:04 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:11

Resmi Gazete atamalarına göre 16 Ağustos'ta Necip Şimşek, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Resmi Gazete atamalarına göre 16 Ağustos'ta Necip Şimşek, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Resmi Gazete kararına göre yeni Emniyet Genel Müdürü eski Bursa Valisi Mahmut Demirtaş oldu

Resmi Gazete kararına göre yeni Emniyet Genel Müdürü eski Bursa Valisi Mahmut Demirtaş oldu

Resmi Gazete atama kararları: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne Adnan Sözen atandı

Resmi Gazete atama kararları: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne Adnan Sözen atandı

Merakla beklenen Resmi Gazete dün akşam geç saatlerde yayımlanırken 13 üniversitede atama oldu. Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş ise görevine devam ediyor.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atamalarına göre Fırat Üniversitesi Rektörlüğü görevine Fahrettin Göktaş devam ediyor.

FAHRETTİN GÖKTAŞ KİMDİR?

1963 senesinde Erzurum'da doğan isim ilk, ortaokul ve lise eğitimini Erzurum'da bitirdi.

Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünden 1986 yılında mezun olurken 1987 yılında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlayan isim İngiltere Bristol Üniversitesinde Nükleer Reaksiyon Kinetiği alanında doktorasını tamamladı.

1996 yılında Doçent ve 2001 yılında da profesörlük unvanını alan Göktaş,