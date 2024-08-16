Resmi Gazete kararına göre Hamit Emrah Beriş, Çukurova Üniversitesi Rektörü oldu
Çukurova Üniversitesi Rektörü olan Hamit Emrah Beriş gündemde yer alırken kimdir, aslen nereli merak edilirken kitapları da araştırıldı. 16 Ağustos Resmi Gazete kararlarına göre 13 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı.
Hamit Emrah Beriş, Çukurova Üniversitesi'ne atanırken öğrencilerin de gündeminde hayatına dair bilgiler yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni rektör atamaları yapıldı.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?
16 Ağustos kararlarına göre Hamit Emrah Beriş, Çukurova Üniversitesi Rektörü görevine getirildi.
HAMİT EMRAH BERİŞ KİMDİR, NERELİ?
23.08.1977 tarihinde Ankara'da doğan isim, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı.
Ankara Üniversitesi-Siyaset Bilimi alanında doktora yaparken, Doçentlik unvanını 2010, Profesörlük unvanını 2016 aldı. Daha önce bulunduğu görevler şöyle:
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Uzman (1998-2002)
Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi (2002-2009)
Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Yardımcı Doçent Doktor (2009-2010)
Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Doçent Doktor (2010-2016)
Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Profesör Doktor (2016-2018)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Profesör Doktor (2018-2023)
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı (2014-2018. 2547 sayılı Kanunun 38. Maddesi uyarınca görevlendirme)
Polis Akademisi Başkanlığı Başkan Yardımcısı (2018-2023. 2547 sayılı Kanunun 38. Maddesi uyarınca görevlendirme)
YÖK Denetleme Kurulu Üyesi ve Başkanı (2023-….)