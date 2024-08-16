Resmi Gazete kararına göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı oldu

16 Ağustos 2024 08:48 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 08:58

16 Ağustos Resmi Gazete atamalarına göre 13 üniversiteye rektör atandı, Emniyet ve Jandarmada değişiklikler oldu

16 Ağustos Resmi Gazete atamalarına göre 13 üniversiteye rektör atandı, Emniyet ve Jandarmada değişiklikler oldu

16 Ağustos Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete'de 2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Terfi, Atama ve Emeklilik Kararnamesi yayınlandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden emekliliğe sevk edilerek yerine Orgeneral Ali Çardakçı atandı.

Vatandaşlar tarafından Orgeneral Ali Çardakçı'nın hayatı merak ediliyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ALİ ÇARDAKÇI KİMDİR?

Orgeneral Ali Çardakçı Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı olan Karakılıç köyünde dünyaya geldi.

Teğmen rütbesiyle 1984 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1985 yılında Piyade Okulu'nu tamamladı.

1985-1993 yılları arasında birçok birlikte Takım, Bölük ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1996 yılında Kara Harp Akademesinden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

Orgeneral Ali Çardakçı, kurmay subay olarak sırasıyla Giresun Jandarma Bölge Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Genel Plan ve Prensipler Başkanlığında Proje Subayı ve Şube Müdürlüğü, Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Denetleme Başkanlığı Sekreterliği, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığında Kurmay Başkanlığı, Şenoba Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı, Beytüşşebap Taktik Jandarma Komando Alay Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2010 yılına gelindiğinde ise Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

2011 yılına kadar Zonguldak 3'üncü Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevini yürüttü.

Buradaki görevinin ardından 2011-2014 yılları arasında Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı görevinde bulundu ve 2014 yılında Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Tümgeneral rütbesi ile 2014-2016 yılları arasında Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, 2016-2017 arasında J.Gn.K.lığı Asayiş Başkanlığı görevlerinde bulundu ve 2017 yılında Korgeneralliğe terfi oldu.

Korgeneral rütbesiyle ise Ali Çardakçı, 2017 yılında İçişleri Bakanlığı'nın 2017/286 Karar sayısı ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı.

2021/421 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Orgeneralliğe terfi ettirildi.

15 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan resmi gazete kararı ile Orgeneral Ali Çardakçı, Jandarma Genel Komutanı olarak atandı.