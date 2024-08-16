Resmi Gazete kararına göre yeni Emniyet Genel Müdürü eski Bursa Valisi Mahmut Demirtaş oldu

16 Ağustos 2024 09:40 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:53

16 Ağustos Resmi Gazete atamalarına göre 13 üniversiteye rektör atandı, Emniyet ve Jandarmada değişiklikler oldu

16 Ağustos Resmi Gazete atamalarına göre 13 üniversiteye rektör atandı, Emniyet ve Jandarmada değişiklikler oldu

16 Ağustos Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Emniyet Genel Müdürü değişti.

Vatandaşlar tarafından yeni Emniyet Genel Müdürü'nün kim olduğu merak ediliyor.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Emniyet Genel Müdürü, Bursa Valisi olarak görev yapan Mahmut Demirtaş oldu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mahmut Demirtaş, 1965 yılında Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde dünyaya geldi.

İlk öğretimini burada tamamladıktan sonra orta ve lise öğrenimini Yozgat ili Yerköy ilçesinde okudu.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

1990 yılı Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Adaylık süresi boyunca Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yaptı.

1992 yılında ise 8 ay süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu.

Daha sonra sırasıyla Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde ise Vali Yardımcılığı yaptı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Müfettişi olarak da görev alan Mahmut Demirtaş, sırayla Adıyaman, Adana, Mardin illerinde Vali olarak görev aldı.

9 Ağustos 2023 tarihli ve 376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bursa Valisi olarak göreve atandı.

16 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Emniyet Genel Müdürü oldu.

İngilizce bilen Mahmut Demirtaş evli ve iki çocuk babasıdır.