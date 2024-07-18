Resmi Gazete kararına göre yeni TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur 1981 yılında Trabzon'da dünyaya geldi

18 Temmuz 2024 10:00 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 10:18

Dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre TOKİ Başkanı değişti.

Yeni TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur oldu.

Vatandaşlar tarafından yeni TOKİ Başkanının hayatı ve daha önce hangi görevleri yaptığı merak ediliyor.

YENİ TOKİ BAŞKANI MUSTAFA LEVENT SUNGUR KİMDİR?

Mustafa Levent Sungur 1981 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini 2003 yılında tamamladı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra yurtdışında ve yurt içinde çeşitli firmalarda görev aldı.

2006 yılında ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığında uzman olarak çalışmaya başladı.

Sırasıyla Statik, Zemin Araştırma ve Altyapı Şube Müdürlüğü görevlerini yaptı.

2009-2018 yılları arasında Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı olarak atandı.

İyi derecede İngilizce ve az seviyede Farsça ile Almanya bilen Mustafa Levent Sungur günümüze kadar ise Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

MUSTAFA LEVENT SUNGUR EVLİ Mİ?

Mustafa Levent Sungur evli ve üç çocuk babasıdır.

MUSTAFA LEVENT SUNGUR NERELİ?

Mustafa Levent Sungur Trabzonludur.