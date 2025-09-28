Resmi Gazete kararları 28 Eylül Pazar! Atama ve kararlar listesi 2025

İstanbul
Türkiye'nin gündeminde yer alan konular ile ilgili kararların açıklandığı Resmi Gazete yayımlandı.
Dün gece yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan bilgiler şöyle:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Atlas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri