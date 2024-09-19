Resmi Gazete kararlarına göre Ali Çalgan, Çorum Valisi oldu

19 Eylül 2024 08:45 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 08:52

19 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları yayımlandı. 16 ilde atamalar olurken valiliklerde değişiklikler yaşandı. Mülkiye Başmüfettişi olan Ali Çalgan kimdir, nerenin valisi oldu gündeme geldi.

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete​ atamaları ve kararlarına göre 16 ilde valilik değişimi yaşandı.

Ali Çalgan, Çorum Valiliğine atanırken özgeçmişinde yer alan bilgiler de merak konusu oldu.

ALİ ÇALGAN KİMDİR, NERELİDİR?

Mülki idare amiri olarak görev alan Çalgan, en son Mülkiye Müfettişi olarak görev aldı.

19 Eylül tarihli Resmi Gazete kararlarına göre Çorum Valisi oldu.

Hayatına dair bilgiler bulunmuyor.

YENİ ÇORUM VALİSİ KİM OLDU?

Dün akşam yayımlanan karara göre Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu.