Resmi Gazete kararlarına göre Artvin Valisi olan Turan Ergün Sinop'ta doğdu

19 Eylül 2024 09:28 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:44

Dün gece yayımlanan 19 Eylül 2024 Resmi Gazete kararlarına göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Artvin Valisi Turan Ergün oldu. Atamaların ardından Turan Ergün kimdir, kaç yaşında, nereli konuları gündeme geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre 12 Mayıs 2022 tarihinde Uşak Valisi olarak atanan Turan Ergün, Artvin Valisi olarak atandı.

19 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Artvin Valisi olan Turan Ergün kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündeme geldi.

ARTVİN VALİSİ TURAN ERGÜN KİMDİR?

Turan Ergün 1967 yılında Sinop​'ta dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi​ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1989 yılında mezun olan Turan Ergün, Samsun Kaymakam adayı olarak 1992 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Kütahya Çavdarhisar, Muş Varto ve Yozgat Akdağmadeni Kaymakamı olarak görev aldı.

Turan Ergün sırayla Mülkiye Müfettişliği (2002), Mülkiye Başmüfettişliği (2003) ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı (2016) görevlerine atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere 1994 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye, 2009 yılında ise 6 ay süreyle ABD'ye gönderildi.

2008 yılına gelindiğinde Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nden Yüksek Lisans Eğitimi aldı.

Doktora derecesini ise 2013 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden alan Turan Ergün, 10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı.

12 Mayıs 2022 tarihinde Uşak Valisi olan Turan Ergün evli ve bir çocuk babasıdır.

19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete kararına göre ise Artvin Valisi olarak göreve atandı.