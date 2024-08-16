Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne Tolga Yılmaz atandı

16 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:36

Dün akşam yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre birçok alanda yeni görev ve atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni görev dağılımları yaşandı.

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM?

16 Ağustos tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne Tolga Yılmaz atandı.

TOLGA YILMAZ KİMDİR?

Tolga Yılmaz, 1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun oldu.

Komiser Yardımcısı olarak göreve başlayan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga yılmaz, 06 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan kararname ile Tunceli Emniyet Müdürü olarak atandı.

Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan başkanlık ve daire başkanlıkları atamaları ile Strateji Geliştirme Asayiş Daire Başkanı oldu.

4 Ağustos 2023'te Eskişehir Asayiş Daire Başkanı olarak göreve başladıktan sonra 16 Ağustos 2024 tarihinde Eskişehir Emniyet Müdürü olarak atandı.