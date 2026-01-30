Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Restoranlarda servis ve kuver ücreti kalktı mı? Kuver ne demek?

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan servis ve kuver ücretine dair bilgilendirme geldi. Buna göre servis ücreti, masa bedeli, kuver gibi farklı adlarla ücret alınmasını yasakladı.

Restoranlarda servis ve kuver ücreti kalktı mı? Kuver ne demek?
Haber Merkezi
30.01.2026
20:16
30.01.2026
20:16

Yeme ve içme sektöründe müşterilerden ek ücret alma talebine ilişkin yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerde, servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti veya benzeri adlar altında tüketiciden ayrıca bir ücret istenemeyecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayınlandı.

Restoranlarda servis ve kuver ücreti kalktı mı? Kuver ne demek?

Bu yönetmelikle birlikte, tarife ve fiyat listelerinde yer alan fiyatların, tüketiciden talep edilecek son fiyat olması zorunlu hale getirildi. Buna göre, fiyat listesinde gösterilen bedelin dışında, farklı bir isim altında ek ücret alınamayacak. Alınması öngörülen tüm ücretlerin ise tarife ve fiyat listelerinde açıkça yer alması gerekecek.

Böylece lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerde, servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti veya benzeri adlar altında tüketiciden ayrıca bir ücret talep edilemeyecek.

Restoranlarda servis ve kuver ücreti kalktı mı? Kuver ne demek?

KUVER NE DEMEK?

Kuver, Fransızca "couvert" kelimesinden türetilen ve restoranlarda masaya önceden konulan ve genellikle ücretsiz olan örtü, çatal-bıçak, peçete, tuzluk, karabiberlik gibi araç ve gereçlerin ortak adını ifade eder.

#Ekonomi
#yönetmelik
#yemek
#hukuk
#İçecek
#tüketici hakları
#Resmî Gazete
#Aktüel
