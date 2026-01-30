Restoranlarda servis ve kuver ücreti kalktı mı? Kuver ne demek?

Yeme ve içme sektöründe müşterilerden ek ücret alma talebine ilişkin yönetmelik yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerde, servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti veya benzeri adlar altında tüketiciden ayrıca bir ücret istenemeyecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu yönetmelikle birlikte, tarife ve fiyat listelerinde yer alan fiyatların, tüketiciden talep edilecek son fiyat olması zorunlu hale getirildi. Buna göre, fiyat listesinde gösterilen bedelin dışında, farklı bir isim altında ek ücret alınamayacak. Alınması öngörülen tüm ücretlerin ise tarife ve fiyat listelerinde açıkça yer alması gerekecek.

Böylece lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerde, servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti veya benzeri adlar altında tüketiciden ayrıca bir ücret talep edilemeyecek.

KUVER NE DEMEK?

Kuver, Fransızca "couvert" kelimesinden türetilen ve restoranlarda masaya önceden konulan ve genellikle ücretsiz olan örtü, çatal-bıçak, peçete, tuzluk, karabiberlik gibi araç ve gereçlerin ortak adını ifade eder.