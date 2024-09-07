Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut ve Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını yaptı

07 Eylül 2024 11:56 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 12:00

Son günlerde sıklıkla adını duyduğumuz kişilerden biri olan Rezan Epözdemir Galatasaray'ın iç saha biletlerinin "karaborsa" ile satılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Kimdir, kimin avukatı merak edilmişti.

Sarı kırmızılı ekibin iç saha biletlerinin karaborsa ile satıldığına dair konuşmalar gündemde olurken Rezan Epözdemir da araştırıldı.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR, KİMİN AVUKATI?

24 Kasım 1984 tarihinde Fatih'te dünyaya gelen isim avukat, hukuk doktoru ve spor yöneticisidir.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ikincilikle mezun olan Epözdemir, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk ana bilim dalında yaptı.

"Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" tezini tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru oldu.

Münevver Karabulut'un ve Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını yapan Epözdemir, 16158 sicil numaralı Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

Burak Elmas'ın listesinde yer alan isim Elmas'ın kazanmasının ardından Galatasaray SK Başkan Yardımcısı olarak görev alırken 02.08.2021 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.

EPÖZDEMİR GALATARASARAY İÇİN KARABORSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Galatasaray'ın iç saha biletlerinin "karaborsa" ile satılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunurken dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere Ceza Muhakemesinde şikayet kişiye yönelik değil eyleme ilişkin yapılır. Suç duyurumuz da G.Saray Kulübü üzerinden haksız kazanç temin edilmesi eylemine yöneliktir.

G.Saray üzerinden haksız kazanç sağlayan kişi veya kişilerin, görevleri ve sıfatları ne olursa olsun hak ettiği cezayı almaları için, en önemlisi bir daha kimsenin G.Saray ismini hukuka aykırı eylemlerle birlikte zikretmeye dahi cesaret edememesi için işbu şikayeti Başsavcılığınıza asaleten ikame etme zarureti hasıl olmuştur."