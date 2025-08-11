Rezan Epözdemir serbest bırakıldı mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 10 Ağustos 2025 Pazar günü Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Avukat Rezan Epözdemir; "Rüşvet", "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçlamaları nedeniyle, bir süredir hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Vatandaşlar tarafından Rezan Epözdemir'in serbest bırakılıp bırakılmadığı ise merak ediliyor.

REZAN EPÖZDEMİR SERBEST BIRAKILDI MI?

Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltı süreci devam ediyor. Konuyla ilgili henüz emniyet güçleri veya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi makamlar tarafından açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."