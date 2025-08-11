Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Rezan Epözdemir serbest bırakıldı mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı

Türkiye'deki kritik davalarla tanınan Avukat Rezan Epözdemir, 10 Ağustos 2025 Pazar günü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Vatandaşlar tarafından Rezan Epözdemir serbest bırakıldı mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Rezan Epözdemir, rüşvet, terör örgütü FETÖ'ye yardım ve askeri casusluk ile suçlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rezan Epözdemir serbest bırakıldı mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 10:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 10 Ağustos 2025 Pazar günü Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Avukat Rezan Epözdemir; "", "/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçlamaları nedeniyle, bir süredir hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Vatandaşlar tarafından Rezan Epözdemir'in serbest bırakılıp bırakılmadığı ise merak ediliyor.

Rezan Epözdemir serbest bırakıldı mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı

REZAN EPÖZDEMİR SERBEST BIRAKILDI MI?

Avukat Rezan Epözdemir'in süreci devam ediyor. Konuyla ilgili henüz emniyet güçleri veya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi makamlar tarafından açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Rezan Epözdemir serbest bırakıldı mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

ETİKETLER
#fetö
#rüşvet
#gözaltı
#Siyasi Casusluk
#Avukat Rezan Epözdemir
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.