Riot Games Valorant'ı konsollara getireceğini duyurdu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te oynanabilecek

08 Haziran 2024 18:14 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 18:11

Riot Games, Valorant'ı PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına getireceğini duyurdu.

Summer Game Fest sırasında yapılan açıklamada, oyunun konsol versiyonlarının yayınlanacağı ve sınırlı beta sürecinin önümüzdeki hafta başlayacağı belirtildi.

Beta sürecinin ise ne kadar süreceği hakkında bir bilgi verilmedi.

Konsol versiyonları, oyunun temel rekabetçi dinamiklerini koruyacak şekilde tasarlandı.

Ancak, PC ve konsol oyuncuları arasında çapraz platform desteği sunulmayacak.

Bunun yerine, oyuncular "bağlı, paylaşılan bir envanter" ve hesaplar arasında çapraz ilerleme deneyimleyebilecekler.

Bu yenilikle birlikte, oyuncuların ilerlemeleri tüm cihazlarda senkronize olacak.