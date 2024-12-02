Ripple son dakika yorumları merak ediliyor! Değeri tavan yaptı

02 Aralık 2024 19:15 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 19:32

Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Kasım ayında büyük bir artış kaydeden Ripple, Google’da en çok arananlar arasına girdi.

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Piyasa değeri önemli artış gösteren Ripple​ (XRP), Tether (USDT), Binance Coin (BNB) ve USD Coin (USDC) gibi önemli rakiplerini geride bıraktı.

KRİPTO PARA PİYASASINDA RIPPLE RÜZGÂRI

Ripple, SEC davasındaki olumlu haberler ve ABD başkanlık seçimlerinin etkisiyle birlikte son bir ayda yüzde 341 oranında değer kazandı.

XRP​'nin piyasadaki yükselişi devam ederken, en büyük değere sahip ikinci kripto para birimi Ethereum'u geçmesi için önünde uzun bir yol bulunuyor.

RIPPLE GOOGLE ARAMALARINDA DA ZİRVEDE

Öte yandan Ripple’de yaşanan gelişmeler Google arama motorlarına da yansıdı.

Kasım ayında yapılan Google aramaları arasında, 'kripto' kelimesinden daha fazla aranan kelime XRP, genel kripto para aramalarını en az üç kez geride bıraktı.