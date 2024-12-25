Ripple yükselecek mi? XRP yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklama geldi

25 Aralık 2024 23:54 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 00:22

Kripto para piyasası yorumcusu Oscar Ramos, XRP yani ripple yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

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Kasım ayında sergilediği performansı ile göz boyayan XRP​, son günlerde zayıflamaya başladı.

Ripple​ yatırımcılarını tedirgin eden bu seyrin ardından Kripto para piyasası yorumcusu Oscar Ramos, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

RİPPLE XRP YÜKSELİŞE ARA VARDİ

5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından ripple yüzde 283’lük bir artış yaşamıştı.

Yedi yılın en yüksek seviyesi olan 2,9 dolara ulaştı.

Sonrasında düşüşlerden etkilenen XRP, 2 dolar civarında konsolide oldu.

RİPPLE XRP YÜKSELECEK Mİ?

Piyasa yorumcusu Ramos, XRP’deki bu durumun geçici olduğunu dile getirdi.

Yatırımcıların söz konusu fırsatları değerlendirmesini öneren Oscar Ramos, yakında fiyat oynaklığının başlayacağını ileri sürdü.

Ramos, XRP’deki fiyatın yükselişe devam edeceğini düşünüyor.

NOT: Bu haber bir yatırım tavsiyesi değildir!..