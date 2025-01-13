Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı neden gözaltına alındı?

13 Ocak 2025 12:05 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 12:11

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından sebebi merak edildi. Türkiye'nin gündeminde yer alması üzerine Beşiktaş hangi partiden olduğu da araştırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​ Örgütlü Suçlar Büro Amirliği belediyelere soruşturma başlatırken Beşiktaş​ Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı.

RIZA AKPOLAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI, NE OLDU?

Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir​'de gözaltına alındı.

Akpolat için "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

RIZA AKPOLAT HANGİ PARTİLİ?

1982 yılında Bahçelievler'de doğan isim 2006 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik kollarına girerek siyasi hayatına başladı. 2015 senesine kadar Bahçelievler CHP ilçe başkanlığında birçok görev aldı.

2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Beşiktaş Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve seçildi. 2024 yerel seçimlerinde de yeniden aday gösterilerek seçildi.

RIZA AKPOLAT KİMDİR?

11 Kasım 1982 tarihinde Bahçelievler'de doğan isim, Türk siyasetçi ve görevdeki Beşiktaş Belediye Başkanıdır.

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2004 yılında mezun oldu.