Rıza Kalkavan kimdir, neden öldü? Billur Kalkavan'ın kardeşiydi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

26 Aralık 2024 10:46 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:32

Türk oyuncu ve sunucu olan Billur Kalkavan'ın kardeşi olan Rıza Kalkavan'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini üzerken ölüm sebebi de gündeme geldi. Vefat haberini gazeteci Asena Özkan paylaşırken Rıza Kalkavan'ın yaşı ve çocuklarının olup olmadığı merak edildi.

İlgili Haberler Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan sahte alkolden dolayı hayatını kaybetti

15 Ekim 2022' tarihinde hayatını kaybeden Billur Kalkavan​'ın kardeşi Rıza Kalkavan hayatını kaybetti. 59 yaşında olan ismin ölüm nedeni ve kaç yaşında olduğu ise sevenleri tarafından araştırıldı. Gazeteci Asena Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vefat haberini duyurdu. RIZA KALKAVAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Rıza Kalkavan, Billur Kalkavan'ın kardeşidir. Nazım Kalkavan'ın 2. evliliğini Nuyan Germiyanoğlu ile yapmıştı. Evliliklerinden Rıza ve Billur Kalkavan dünyaya geldi. RIZA KALKAVAN NEDEN ÖLDÜ, HASTA MIYDI? Billur Kalkavan'ın kardeşi olan isim 59 yaşında hayatını kaybetti. Gazeteci Asena Özkan sosyal medya hesabı üzerinden vefat haberini duyururken "Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil." ifadelerini kullandı. İlgili Haberler Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan sahte alkolden dolayı hayatını kaybetti