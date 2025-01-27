Rıza Kocaoğlu Kimdir? Ayşe Barım olayı kapsamında yalan tanıklık soruşturması başlatıldı

27 Ocak 2025 21:34 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 21:36

Ayşe Barım’a açılan Gezi Parkı soruşturmasında tanık olarak ifade veren oyuncularından Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıklık soruşturması açıldı.

Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

RIZA KOCAOĞLU HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Savcılık Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında yalan tanıklık yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Savcılığa göre iki oyuncu eylemlere katılmalarında Ayşe Barım’ın yönlendirmesi olmadığını söyledi ancak Ayşe Barım ile yoğun iletişim halinde oldukları tespit edildi.

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 doğumlu oyuncudur.

Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Karadayı, Kuzey Güney, Ezel, Av Mevsimi, Kaybedenler Kulübü gibi birçok önemli yapımda rol almıştır.