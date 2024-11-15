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Rize deprem bölgesi mi? Fay hattı geçen yerler ve risk haritası

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
15 Kasım 2024 12:15 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:17
Rize deprem bölgesi mi? Fay hattı geçen yerler ve risk haritası

Bugün Rize'de meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem sonrasında vatandaşlar Rize'nin deprem bölgesi olup olmadığını araştırmaya başladı. Bugün olan sarsıntı Trabzon ve çevresinde de hissedildi.

15 Kasım Cuma günü Rize​'de deprem​ oldu. Vatandaşlar endişeli anlar yaşarken Rize'nin deprem bölgesi olup olmadığını araştırdı.

Fay hattı​ geçen yerler ve risk haritası gündeme gelirken AFAD​ son depremler verilerine yayımladı.

RİZE DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Karaman, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Bartın, Sinop, Niğde, Edirne, Kırklareli, Niğde, Konya, Mardin, Şanlıurfa 4. derece deprem bölgesi olarak biliniyor.

3. derece bölgeler arasında ise Sivas, Kayseri, Mersin, Kilis, Ankara, Yozgat, Nevşehir, Gümüşhane yer alıyor.

Rize deprem bölgesi mi? Fay hattı geçen yerler ve risk haritası - 1. Resim

RİZE'DE FAY HATTI VAR MI?

Rize ve çevresinde Doğu Karadeniz Fay Hattı bulunuyor.

Karadeniz'in kuzeyinden geçen bu fay hattı Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinden de geçiyor.

Rize'de Ovit Fay Hattı, Fırtına Vadisi Fay Hattı ve Hemşin Fay Hattı geçiyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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