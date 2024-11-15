Rize deprem bölgesi mi? Fay hattı geçen yerler ve risk haritası

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

15 Kasım 2024 12:15 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:17

Bugün Rize'de meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem sonrasında vatandaşlar Rize'nin deprem bölgesi olup olmadığını araştırmaya başladı. Bugün olan sarsıntı Trabzon ve çevresinde de hissedildi.