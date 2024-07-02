Rize Pazar Kaymakamı Mustafa Akın Yüksekova Kaymakamlığına atandı

02 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:25

Hakkari Yüksekova ilçesi Kaymakamı Ömer Çimşit’in Isparta Eğridir Kaymakamı olarak tayin edilmesiyle yerine Rize Pazar ilçesi Kaymakamı Mustafa Akın atandı.

MUSTAFA AKIN KİMDİR?

1981 yılında Konya’da dünyaya gelen Akın, Üniversite hayatına Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde başladı. 2004 yılında mezun olan Akın, kariyerine TEDAŞ’ta başladı.

Bir yıl Tedaş’ta çalışan Akın, daha sonra Türkiye İş Kurumunda ve Maliye Bakanlığı’nda çalıştı. 2011 yılında Mülki İdare Amirliği görevine getirildi.

Evli olan Mustafa Akın, İngiltere’deki University of Sheffield’da çeşitli dil eğitimleri aldı.

MUSTAFA AKIN NERELERDE GÖREV YAPTI?

Hakkari Yüksekova Kaymakamlığına tayin edilen Mustafa Akın; Burdur-Çeltikçi, Burdur-Kemer, Çanakkale-Bozcaada, ve Bayburt-Aydıntepe gibi ilçelerde Kaymakamlık görevini yerine getirdi.

HAKKARİ YÜKSEKOVA KAYMAKAMI OLARAK ATANDI

2021 yılında 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Rize Pazar ilçesine Kaymakam olarak tayin edilen Mustafa Akın, Hakkari Yüksekova ilçesine Kaymakam olarak atandı.