Rizespor Beşiktaş canlı beIN Spors’ta yayınlanıyor

03 Ocak 2025 19:33 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 19:36

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkacak. Maç, beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Rizespor Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ LİNK haberimiz detaylarında yer almaktadır.

Beşiktaş​, ligdeki inişli çıkışlı performansını sürdürürken, yarın akşam Çaykur Rizespor​'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu maçla ikinci yarının ilk maçında galibiyet arayacak.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Beşiktaş, ligin ilk yarısında topladığı 26 puanla beklentilerin altında kalmasının ardından, ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Çaykur Rizespor karşısında alınacak bir galibiyet, hem moral hem de puan anlamında kritik önem taşıyor.

Bu maçın sonucu, Beşiktaş'ın kalan maçlarındaki kaderini de etkileyebilir. Son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, bu kötü gidişata dur demek istiyor. Özellikle, Fenerbahçe derbisinde elde edilen tek galibiyet, takımda bir umut ışığı yakmış olsa da Rizespor karşısında alınacak 3 puan, bu umudu daha da pekiştirebilir.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın yokluğunda, kadrosunu en etkili şekilde kullanmaya çalışacak. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile, maçta forma giyebilir. Ancak, Beşiktaş'ta 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında olduğundan, bu oyuncuların maçta dikkatli olmaları gerekecek.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak. Maç, saat 20.00'de başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek. Bu mücadelenin heyecanı, Türkiye'de futbol severler tarafından yakından takip edilecek. Beşiktaş'ın performansı ve Rizespor'un ev sahibi avantajı göz önüne alındığında, maçın çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Maçın yayın hakları beIN Sports'a ait olduğundan, futbolseverler bu maçı bu kanal üzerinden izleyebilecek. beIN Sports, yüksek çözünürlüklü yayın kalitesi ve detaylı maç analizleriyle futbolseverlere izleme deneyimi sunuyor.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Beşiktaş ile Rizespor maçını izlemek isteyenler için, bazı uluslararası kanallar da şifresiz yayın imkanı sunuyor. Örneğin, Bolivya'da Disney+ Chile, El Salvador'da Disney+ Norte, Hırvatistan'da Sport Klub 6 HR, Panama'da Disney+ Norte ve Portekiz'de Sport TV1 kanalları maçı şifresiz olarak yayınlayacak. Bu kanallar, yurt dışında yaşayan ya da yurt dışından maçı izlemek isteyen Türk taraftarlar için alternatif bir izleme seçeneği sağlıyor.

Rizespor Beşiktaş maçını şifresiz veren yabancı kanallar

Bolivya: Disney+ Chile

El Salvador: Disney+ Norte

Hırvatistan: Sport Klub 6 HR

Panama: Disney+ Norte

Portekiz: Sport TV1

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BEİN SPORTS

beIN Sports, Türkiye'deki futbolseverlerin Rizespor Beşiktaş maçını canlı olarak izleyebileceği tek platform. Maçın yayını, HD kalitesinde ve kesintisiz olarak sunulacak. beIN Sports'un maç öncesi ve sonrası analizleri, futbolseverlere maç hakkında daha derinlemesine bilgi sunuyor.

Rizespor Beşiktaş maçını izlemek için beIN Sports abonesi olmanız gerekiyor. Abonelik işlemleri, Digitürk üzerinden ya da beIN Sports'un dijital platformlarından kolayca gerçekleştirilebilir. Ayrıca, beIN Sports uygulaması ile akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden de maçı izlemek mümkün.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE ŞİFRESİZ

Rizespor Beşiktaş maçını şifresiz izlemek isteyenler için Türkiye'de resmi bir seçenek bulunmamaktadır. Ancak, yukarıda belirtilen bazı yabancı kanallar, maçı şifresiz olarak yayınlamaktadır. Bu kanalların şifresiz yayın yapması, ülkeye ve erişim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Ancak, şifresiz izleme seçenekleri belirsiz olabilir ve yasal olarak sorun oluşturabilir. Bu nedenle, Rizespor Beşiktaş maçını resmi ve güvenli bir şekilde izlemek için beIN Sports aboneliği en güvenilir yöntemdir.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ KAÇAK MAÇ

Kaçak yayın siteleri üzerinden maç izlemek yasadışıdır ve güvenlik riskleri taşır. Bu tür siteler, kullanıcıların kişisel bilgilerini tehlikeye atabilir, virüs bulaştırabilir veya izinsiz erişimler gerçekleştirebilir. Ayrıca, bu sitelerin yayın kalitesi düşük ve kesintili olabilir.

Bu nedenle, Rizespor Beşiktaş maçını izlemek isteyenlerin beIN Sports üzerinden izlemeleri hem yasal hem de güvenli bir yol olarak önerilir.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor maçını izlemek için iki ana yol bulunmaktadır: beIN Sports aboneliği veya yurt dışındaki şifresiz yayın sağlayan kanallar. beIN Sports aboneliği alarak, maçı yüksek kalitede ve kesintisiz izleyebilirsiniz. Abonelik için Digitürk'e başvurabilir veya beIN Sports'un dijital platformlarını kullanabilirsiniz.

Yurt dışında yaşıyorsanız veya bu ülkelerin kanallarına erişim sağlayabiliyorsanız, maçı şifresiz olarak izleme şansınız var. Ancak, bu yöntemlerin yasal olup olmadığı konusunda dikkatli olmanız gerekiyor.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Rizespor Beşiktaş maçını izlemek isteyenler için en güvenilir ve yasal yol, beIN Sports'tur. Türkiye'de, maçı izlemek için beIN Sports'un canlı yayınını takip etmeniz gerekiyor. beIN Sports, maçı Digitürk platformu üzerinden veya kendi uygulaması üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Ayrıca, bazı yabancı kanalların şifresiz yayın sağladığını belirtmiştik, ancak bu yayınların erişilebilirliği ve yasallığı konusunda dikkatli olunmalıdır. Maçı izlemek için en sağlıklı ve güvenli yol, beIN Sports aboneliği almaktır.