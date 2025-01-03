Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Ferdi Tayfur’dan Hatıran Yeter şarkısı çaldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında deplasmanda Rizespor ile berabere kaldı. Bu skorla birlikte Siyah Beyazlılar ligde son 9 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelmiş oldu.
Rizespor ile Beşiktaş Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında karşı karşıya geldi.
Rizespor'un golünü 38. dakikada Gedson Fernandes kendi kalesine atarken Beşiktaş'ın golünü 45+3'te Ernest Muçi kaydetti.
Öte yandan Ferdi Tayfur’u anmak için maçtan önce stadyumda Hatıran Yeter şarkısı çalındı.
SON 9 MAÇTA TEK GALİBİYET
Ligde son 9 maçta yalnızca Fenerbahçe'yi yenebilen, Beşiktaş 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile puanını 27'ye yükseltti.
Beşiktaş kalesinde Mert Günok'u geçemeyerek galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Rizespor’un puanı ise 21 bu skorla birlikte oldu.
RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
Dakika 38 ilginç anlara sahne oldu. Alikulov'un kafa vuruşunda Gedson Fernandes'ten seken topu tekrar önünde bulan Alikulov sert vurdu. Kaleci Mert Günok'tan seken top, Gedson Fernandes'e çarparak gol oldu.
Dakikalar 45+3’ü gösterirken Ernest Muçi, driplingle ceza sahasına girerken yaptığı sert vuruşta kaleci Tarık Çetin'in sağından meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti.
İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca maç bu skorla sona erdi.