Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Ferdi Tayfur’dan Hatıran Yeter şarkısı çaldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

03 Ocak 2025 22:51 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 22:54

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında deplasmanda Rizespor ile berabere kaldı. Bu skorla birlikte Siyah Beyazlılar ligde son 9 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelmiş oldu.