Rizespor Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

25 Ağustos 2024 17:05 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:06

Rizespor Fenerbahçe maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı

Rizespor Fenerbahçe maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı

Fenerbahçe ve Rizespor arasında oynanacak olan Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftası kapsamındaki maçın başlamasına saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve muhtemel 11'ler merak ediliyor.

FENERBAHÇE-RİZESPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ve Rizespor arasında gerçekleşecek olan maç bugün (25 Ağustos) akşam saat 21.45 başlayacak.

Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE-RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor kamp kadrosunda yer alan oyuncular Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun şeklinde oldu.

Karşılaşmadaki takımların muhtemel 11'leri ise şöyle:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin ve En-Nesyri.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Hojer, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, ve Ali Sowe.