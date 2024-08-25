Rizespor Fenerbahçe maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (25 Ağustos) oynanacak olan Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakeminin kim olacağı belli oldu. VAR koltuğunda Onur Özütoprak olacak.
Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maçın VAR hakeminin kim olacağı açıklandı.
Taraftarlar Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi kim sorusunun cevabını araştırıyor.
RİZESPOR-FENERBAHÇE VAR HAKEMİ KİM?
TFF'nin açıkladığı bilgilere göre karşılaşmanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak, AVAR'da ise Deniz Canar Özaral görev alacak.
ONUR ÖZÜTOPRAK FENERBAHÇE KARNESİ
Deneyimli hakem Onur Özütoprak, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin 5 maçında VAR koltuğunda oturdu.
Bu maçlarda sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe karşılaşmalarda 14 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve 1 kırmızı kart görürken, rakipleri ise toplamda 11 tane sarı kart gördü.
Sarı-lacivertliler bu maçlarda 1, rakipleri ise 3 penaltı kullandı.