Rizespor Fenerbahçe maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı

25 Ağustos 2024 14:59 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 15:23

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maçın VAR hakeminin kim olacağı açıklandı.

Taraftarlar Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi kim sorusunun cevabını araştırıyor.

RİZESPOR-FENERBAHÇE VAR HAKEMİ KİM?

TFF'nin açıkladığı bilgilere göre karşılaşmanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak, AVAR'da ise Deniz Canar Özaral görev alacak.

ONUR ÖZÜTOPRAK FENERBAHÇE KARNESİ

Deneyimli hakem Onur Özütoprak, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin 5 maçında VAR koltuğunda oturdu.

Bu maçlarda sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe karşılaşmalarda 14 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve 1 kırmızı kart görürken, rakipleri ise toplamda 11 tane sarı kart gördü.

Sarı-lacivertliler bu maçlarda 1, rakipleri ise 3 penaltı kullandı.