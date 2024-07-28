Robert Downey Jr.'ın Dr. Doom karakterini oynadığı Avengers: Doomsday 2026 yılının Mayıs ayında vizyona girecek

28 Temmuz 2024 16:09 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:01

ABD'nin San Diego şehrinde düzenlenen Comic-Con fuarında Marvel paneli gerçekleştirildi.

Panelde "Captain America: Brave New World", Thunderbolts ve Fantasctic Four filmlerinin tanıtımı yapıldı.

Tanıtımların sonunda ise iki yeni Avengers filminin geleceği ve Russo Kardeşler'in yönetmen koltuğunda oturacağı açıklandı.

ROBERT DOWNEY JR. MARVEL'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Etkinlikte Avengers Doomsday filminde Dr. Doom karakterini Robert Downey Jr.'ın oynayacağı açıklandı.

IRON MAN GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Açıklanan bilgilere göre Robert Downey Jr. Marvel filmlerine geri dönecek ama Iron Man karakteri yerine Doomsday karakterini oynayacak.

Robert Downey Jr.'ın kötü adama dönüşmüş Tony Stark olarak Dr. Doom rolünü oynayacağı tahmin ediliyor.

AVENGERS: DOOMSDAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Marvel tarafından açıklanan bilgilere göre Avengers: Doomsday filmi 2026 yılının Mayıs ayında vizyona girecek.