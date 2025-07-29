Robert Renan istatistikleri, sakatlık geçmişi! Beşiktaş transfer görüşmelerine başladı

Beşiktaş, Orkun Kökçü, Jurasek ve Tammy Abraham transferlerinin ardından defans hattını da güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar iddialara göre Rusya ekiplerinden Zenit'te forma giyen Brezilyalı 21 yaşındaki stoper oyuncusu Robert Renan'ı transfer etmek istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi transfer görüşmeleri için Zenit ile masaya oturdu. Taraftarlar tarafından Robert Renan istatistikleri, sakatlık geçmişi ve bonservis değeri ise merak edilmeye başlandı.

ROBERT RENAN İSTATİSTİKLERİ

Robert Renann Corinthians altyapısında futbola başladı. Genç futbolcu 2023 yılında Zenit'e transfer oldu. Zenit'te ise SC Inter, Al-Shabab kulüplerine kiralandı.

Robert Renan geçtiğimiz sezon Al-Shabab'da toplam 35 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3.072 dakika süre alan Brezilyalı futbolcu, toplam 3 asist yaptı. Sezon boyunca ise sadece 7 sarı kart gördü.

ROBERT RENAN SAKATLIK GEÇMİŞİ

Robert Renan'ın transfermarkt verilerine göre herhangi bir sakatlık durumu bulunmuyor. Genç futbolcu sadece 2023-2024 sezonunda üşüttüğü için 2 maç kaçırdı.

ROBERT RENAN BONSERVİS DEĞERİ

Robert Renan için Zenit'in 15 milyon Euro bonservis istediği belirtiliyor. Siyah-beyazlılar ise hem bu rakamı aşağıya çekmek hem de ödemeyi yıllara bölmek için Zenit ile görüşmelerine devam ediyor.