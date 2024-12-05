Roberto Firmino kimdir? Fenerbahçe’ye transferi konuşuluyor

05 Aralık 2024 16:55 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:09

Süper ligde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe’de tecrübeli hoca Mourinho'nun planlarına uyan isim bulundu. Roberto Firmino’nun transferi konuşulmaya başlandı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Mehmet Türkmen’in yönettiği maçlar ve istatistikleri gündemde

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Mehmet Türkmen’in yönettiği maçlar ve istatistikleri gündemde

Gaziantep FK’yı yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3’e düşüren Fenerbahçe’de ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için çalışmalar da hız kazandı.

FENERBAHÇE’DE FİRMİNO SESLERİ

İddialara göre Fenerbahçe​, Talisca​'dan sonra Arabistan liginde oynayan başka Brezilyalı yıldız Roberto Firmino​'yu gündemine aldı.

Haberde Al-Ahli forması giyen oyuncunun, Avrupa'ya dönebileceği iddia edildi.

Brezilyalı futbolcunun Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelebileceği iddia edildi.

ROBERTO FİRMİNO KİMDİR?

Roberto Firmino, 2 Ekim 1991 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

2010-11 sezonunun devre arasında TSG 1899 Hoffenheim'e transfer oldu.

Daha sonra 30 milyon euro karşılığında Liverpool FC takımına transfer oldu.

Firmino şu ana kadar kariyerinde 605 maçta 182 gol atıp 119 asist yaptı.

Roberto Firmino aynı zamanda milli oyuncumuz Merih Demiral'ın da takım arkadaşı.