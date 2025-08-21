Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak 21-22 Ağustos?

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Roblox'a 7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'de erişim engeli getirildi. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "çocuk istismarı" ve "kumar" gibi zararlı içerikler barındırdığı iddiasıyla erişim yasağı kararı alınmıştı.

Türkiye'de getirilen erişim engelinin ardından Roblox birçok ülkede benzer iddialar nedeniyle yasaklandı. ABD'de de büyüyen tepkiler üzerine firma çocukları korumak için bazı düzenlemeleri aktif hale getirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından Roblox tekrardan gündeme geldi.

Oyuncular tarafından Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ROBLOX AÇILACAK MI 21-22 AĞUSTOS?

Roblox'un açılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Roblox'un açılması için firmanın oyunda gerekli düzenlemeleri yapması ve mahkemenin yeni bir karar vermesi gerekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti. Ancak Roblox'un durumuyla ilgili son zamanlarda güncel bir açıklama yapılmadı.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK 21-22 AĞUSTOS?

Roblox'un ne zaman açılacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamasında "Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak oyunun yetkilileri tarafından yapılmış yeni bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili güncel bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.