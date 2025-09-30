Menü Kapat
Hava Durumu
Bir büyükşehirde daha su kesintileri başladı! Yağmur yağana kadar musluklar 12 saat akmayacak

Bursa’da kuraklığın ileri boyuta ulaşmasıyla BUSKİ Genel Müdürlüğü kritik kararı aldı. Baraj doluluk oranlarının ciddi seviyede düşüş göstermesi sebebiyle günlük 12 saate varan su kesintisi yapma kararı açıklandı. BUSKİ Genel Müdürlüğü ilçe ilçe 10 gün sürecek su kesintisi saatlerini duyurdu.

IHA
30.09.2025
30.09.2025
Kurak geçen yaz sebebiyle barajlardaki su seviyesinin kritik duruma gelmesiyle 'da başlıyor. Planlı su kesintilerinin yağmurların başlayarak barajların dolacağı tarihe kadar devam edeceği açıklandı. BUSKİ 10 günlük ilçe ilçe kesinti programını yayımladı.

12 SAATE VARAN SU KESİNTİLERİ YAŞANACAK

BUSKİ Genel Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı: "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle, planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti/ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp yapılması hedeflenmektedir. Yağmurların yağması akabinde barajlarımızda yeterli miktarda su rezervi oluştuğu takdirde kesintiler sona erdirilecektir. İdaremiz tarafından sağlanan içme suyunun kalitesi 24 saat boyunca izlenmekte olup sağladığımız suyun güvenle tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Planlı su kesintilerinden, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir. Planlı su kesinti listesi ekte sunulmuştur."

İstanbul’da kaç günlük içme suyu kaldı? İSKİ baraj doluluk oranları
Ankara'da su kesintileri başlıyor
