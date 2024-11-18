Roblox açılacak mı sorusu yeniden gündem oldu! Roblox yeni güvenlik güncellemeleri getirdi

18 Kasım 2024 23:05 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 23:06

Çocuklar için uygun olmayan içerikler tespit edildiği gerekçesiyle Roblox'un erişimi engellenmişti. Roblox için güvenlik açıklaması geldi ancak oyunun açılıp açılmadığına ilişkin sorular devam ediyor.

Roblox ne zaman açılacak 23 Ekim? Oyunun yetkilileri açıklama yaptı

Roblox ne zaman açılacak 23 Ekim? Oyunun yetkilileri açıklama yaptı

Dünyanın en sevilen çevrim içi oyun platformlarından biri olan Roblox​, Türkiye’de çocuk güvenliğini ve psikolojisini tehlikeye attığı nedeniyle erişime kapatılmıştı.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye​'de açılmasıyla ilgili resmi bir duyuru henüz yok. Ancak Roblox’la ilgili farklı bir açıklama geldi.

Oyun firması bu yaşananların ardından çocukların güvenliğini ön plana çıkartan yeni bir güncelleme paketini duyurdu.

ROBLOX YENİ GÜNCELLEMEDE NELER VAR?

13 yaş altı oyuncular için güncellenmiş varsayılan iletişim ayarları direkt uygulanacak ve belirli sohbet özelliklerine erişim​ için ebeveyn izni gerekecek.

Bu kapsamda ebeveynler ve bakıcılar, doğrulanmış bir bağlantılı hesap yardımıyla çocuklarının Roblox hesabını uzaktan yönetebilecek.

Bu yaş grubundaki kullanıcılar artık doğrudan mesaj gönderemeyecek.