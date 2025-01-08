Roblox ne zaman açılacak? Her an açıklama gelebilir

08 Ocak 2025 21:48 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 21:51

Roblox, 7 Ağustos 2024'te Türkiye'de erişime kapatıldı ve oyuncular, 2025’te platformun yeniden açılıp açılmayacağını merak ediyor. BTK'nın aldığı karar sonrası, Roblox'un açılmasına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Oyuncular, hem BTK hem de Roblox'un resmi kanallarını takip ederek yeni gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. Platformun geniş oyuncu kitlesi, sosyal medyada erişim engelinin kaldırılması için kampanyalar düzenliyor.

Roblox​, Türkiye​'deki erişim engeliyle ilgili tartışmalar devam ederken, kullanıcılar bu konuda son gelişmeleri bekliyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK 2025?

Şu an için Roblox'un Türkiye'de 2025​ yılında yeniden erişime açılacağına dair kesin bir tarih veya resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Oyuncular, BTK​'nın ya da Roblox'un resmi açıklamalarını bekliyor. Platformun erişime açılması, ilgili mercilerin alacağı kararlara ve Roblox'un bu kararlara nasıl uyum sağlayacağına bağlı olacak.

Erişim engelinin kaldırılması için, Roblox'un Türkiye'deki yasal düzenlemelere uygun içerik politikaları geliştirmesi veya mevcut içeriklerde değişiklik yapması gerekebilir. Bu süreç, resmi açıklamalar ve olası yeni düzenlemelerle netleşecek.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılıp açılmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Şu ana kadar ne BTK ne de Roblox tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak, kullanıcıların yoğun talepleri ve sosyal medya üzerinden yapılan kampanyalar göz önüne alındığında, bu konuda ilerleyen günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.

Platformun geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olması ve özellikle genç oyuncuların bu platformu aktif olarak kullanması, yeniden açılması yönünde baskı oluşturuyor. Bu nedenle, Roblox'un açılması için hem yerel hem de uluslararası düzeyde çaba gösterilmesi muhtemel.

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR?

Roblox, Türkiye'de erişime kapatılmasının temel nedeni olarak, platformda yer alan bazı içeriklerin uygunsuz bulunması ve çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu iddiaları gösteriliyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar ve BTK'nın uygulaması sonucunda bu engel konuldu.

Ancak, Roblox yönetimi bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Platformun erişim engeli​, içeriklerin denetlenmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması gibi adımların atılmasını gerektirebilir. Bu süreç, Roblox'un içerik politikalarını yeniden gözden geçirmesini ve belki de yerel düzenlemelere uyum sağlamasını içerebilir.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN ERİŞİME KAPATILDI?

Roblox, platformdaki bazı içeriklerin uygunsuz olması ve çocuk güvenliği riskleri nedeniyle erişime kapatıldı.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Şu an için Roblox'un açılacağına dair kesin bir tarih belirtilmemiştir; resmi açıklamalar takip edilmelidir.