Roblox ne zaman açılacak 5 Ekim? BTK tarafından iki ay önce kapatılmıştı

04 Ekim 2024 15:11 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 15:46

Roblox'a 7 Ağustos tarihinde mahkeme kararı ile erişin engeli getirilmişti. Oyunun tekrardan ne zaman erişime açılacağıyla ilgili bir duyuru yapılmadı. Platform tarafından erişim engelinin kaldırılması için çalışmalar başlatıldığı belirtilmişti.

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan erişim engelinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Türkiye'de Roblox'a erişim engeli getirilmişti.

7 Ağustos tarihinde getirilen erişim engelinin ardından Roblox yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaparak karara itiraz ettiklerini belirtmişlerdi.

Oyuncular tarafından Roblox ne zaman açılacak, erişim engeli kaldırılacak mı soruları sorulmaya başlandı.

ROBLOX NE ZAMAN AÇIKLANACAK 5 EKİM?

Roblox'un Türkiye'de erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı konusunda yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.

Oyunun erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Roblox yetkilileri karara itiraz ettiklerini ve devam eden yasal süreç nedeniyle detaylar hakkında açıklama yapamadıklarını belirtmişlerdi.

Oyunun yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz.

Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.

İşbirliği ve etkileşim yoluyla, Roblox’un öğrenme, oluşturma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.

Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz.

Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle işbirliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız."

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox'un kapatılmasıyla ilgili BTK'nın resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle:

“roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”