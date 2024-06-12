Roblox'a 12 Haziran itibarıyla erişim problemleri yaşanıyor

12 Haziran 2024 15:54 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 16:16

Oyun oluşturma ve çevrimiçi oynama platformu olan Roblox'ta bugün bazı teknik problemler meydana geldi.

Roblox Corporation tarafından geliştirilen platforma kullanıcılar yaşanan teknik problemler nedeniyle erişim sağlayamadı.

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?

Roblox'ta 12 Haziran saat 14.30 sularından itibaren erişim problemleri yaşanmaya başladı.

Oyuna girmek isteyen kullanıcılar "bir şeyler yanlış gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaştı.

İnternet hizmetlerini raporlayan Downdetector tarafından aktarılan bilgilere göre sorunlar 14.37 sularında artmaya başladı.

Roblox Corporation tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Downdetector'un son 24 saatlik raporları ise şöyle:

ROBLOX KİM TARAFINDAN KURULDU?

David Baszucki ve Erik Cassel tarafından Roblox platformu 2004 yılında kuruldu.

2006 yılında piyasaya sürülen platform bünyesinde LUA programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyun barındırıyor.

COVID-19 salgını ile birlikte giderek kullanıcısını arttıran platformun son verilerine göre aylık 164 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.