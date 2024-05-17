Rockstar Games, GTA 6'nın 2025 sonbaharında piyasaya sürüleceğini duyurdu

17 May 2024 00:12 - Güncelleme : 17 May 2024 00:16

Rockstar Games, oyun dünyasını sarsacak bir duyuru yaparak Grand Theft Auto serisinin en yeni oyunu olan GTA 6'nın 2025 sonbaharında piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Bu açıklama, uzun süredir beklenen oyunun hayranlarını heyecanlandırdı.

GTA 6 için yayınlanan ilk fragman sayesinde, oyunun 2025'te çıkacağı biliniyordu ancak tam tarih bilinmiyordu.

GTA 6'nın çıkışı için geri sayım başlamış durumda.

2025 sonbaharında piyasaya sürülecek olan bu oyun, şimdiden büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor.

Firmanın 2025 yılı içerisinde belli bir tarih belirtmiş olması, yıllardır yeni oyunu bekleyen hayranlarını sevindirdi.