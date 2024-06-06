Rockstar Games GTA Online'a yaz güncellemesi geleceğini duyurdu, tarih henüz belli değil

06 Haziran 2024 00:37 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 00:16

Rockstar Games, GTA Online'a yaz güncellemesi getireceğini duyurdu.

Güncelleme, oyunculara birçok yenilik ve heyecan verici içerik sunacak.

Önümüzdeki haftalarda yayınlanması planlanan büyük güncelleme ile yeni görevler gelecek.

Ayrıca, PS5 ve Xbox Series X|S üzerindeki GTA+ aboneleri için de sürpriz bir haber geldi.

GTA+ üyeleri, yeni süper araba Överflöd Pipistrello’yu tüm oyunculardan bir hafta önce ücretsiz olarak alabilecekler.

Ağustos ayına kadar GTA+ üyeleri her ay 1 milyon GTA$ bonusu, 500 bin GTA$ kazanacaklar.

Ek olarak sürpriz hediyeler de dağıtılacak.

Rockstar Games'in bu heyecan verici yaz güncellemesi ile GTA Online dünyasına getireceği yenilikler, oyuncular tarafından büyük bir merakla bekleniyor.