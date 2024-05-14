Rockstar Games, yıllardır beklenen Red Dead Redemption PC sürümünü 2024'te yayınlamaya hazırlanıyor
Red Dead Redemption hayranları için uzun zamandır beklenen haber nihayet geldi: Rockstar Games, oyunun PC sürümünü 2024'te piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki, RDR PC ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Rockstar Games'in efsanevi oyunu Red Dead Redemption, nihayet PC platformuna geliyor.
Yıllardır süren bekleyişin ardından, bu popüler Western oyununun PC oyuncularıyla buluşacağı tarih nihayet netleşti.
Geçtiğimiz yıl PlayStation 4 ve Nintendo Switch'e yeniden yayınlanmasıyla oyunun kitleye ulaşması artmış olsa da, PC oyuncuları için bir boşluk devam ediyordu.
Red Dead Redemption'ın PC sürümüne ilişkin heyecan verici haberler, @TezFunz2 gibi içeriden bilgi sızdıranlar aracılığıyla geldi.
Henüz resmi olarak duyurulmasa da, bu değişiklikler PC portunun bu hafta içinde duyurulabileceğini öne sürüyor.
Red Dead Redemption 2'nin konsol versiyonlarının piyasaya sürülmesinden sonra hala ilk oyunun PC versiyonunun gelmemesi hayranlar arasında sıklıkla dile getiriliyordu.
Rockstar Games'in Grand Theft Auto VI (GTA 6) gibi gelecek projelerine kadar olan dönemde RDR'in PC versiyonunun gelmesi bekleniyor.